Remco Been en Frank Schuttert net naast podium Le Touquet

Remco Been en Frank Schuttert vielen vanmiddag net naast het podium in de 3* 1,45m Big Tour in Le Touquet. De overwinning bleef in Frankrijk bij Valentin Marcotte voor zijn landgenoot Olivier Guillon en de Brit Robert Whitaker.

Marcotte en I’m Quite Bright (Quite Capitol x I Love You) schreef de proef op zijn naam met een snelle tijd van 69,26, waar geen van zijn concurrenten onder dook. Guillon probeerde Marcotte van zijn troon te stoten met Vitot du Chateau (Toulon x Kannan), waarvan de moeder Signora een half-zus is van Edwina Tops-Alexander’s legendarische Itot du Chateau. Het duo klokte 70,27, kwam een seconde tekort voor de winst en eindigden op de tweede trede van het podium.

Top vijf

Robert Whitaker kon met Javas Wild Child (VDL Douglas x Clover Hill) niet op boksen tegen de Franse hegemonie. De Brit finishte in 73,04 seconden en moest genoegen nemen met een derde plaats. Remco Been en Holland van den Bisschop (Heartbreaker x Achill) deden een goede poging. De Nederlander strandde met 73,28 net naast het podium op een vierde plaats. Frank Schuttert reed Queensland E (Quickfire de Ferann x Socrate de Chivre), die de ruiter pas sinds maart onder het zadel heeft, rond in 73,82 en pakte daarmee de vijfde plaats.

Bron: Horses.nl