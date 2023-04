Remco Been en Jasper winnen Gold Tour 1,40m Oliva

Remco Been heeft aan de negenjarige KWPN-er Jasper (v. Cidane) een heel fijn paard. De combinatie sprong gisteren al naar een tweede plaats in het 1,40m en deed daar vandaag nog een schepje bovenop. De combinatie wist als enige onder de 61 seconden te finishen en wonnen daarmee de Gold Tour 1,40m rubriek in Oliva.

In totaal kwamen 44 combinaties de ring binnen gereden voor het parcours direct op tijd. De kwaliteit was hoog want maar liefst 24 combinaties voltooiden het parcours zonder fouten. Remco Been is de hele tour al in vorm en wist, na de tweede plek van gisteren, de rubriek vandaag ruimschoots te winnen. Been stuurde de Cidane-zoon Jasper in 60.66 seconden naar de overwinning. Sara Vingralkova had 61.40 seconden nodig om Olympia van de Sint-Amandshoeve (v. Emerald) rond te rijden en werd tweede. Jérôme Guery maakte met Chill MA (v. Crunch) de top drie compleet.

Bron: Horses.nl