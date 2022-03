Remco Been en Liesje Vrolijk één en twee in 1,40m Oliva

De vrijdag in Oliva is goed begonnen voor de Nederlanders. In de Gold Tour 1,40m won Remco Been met Balou van het Molenhof Z (v. Berlin) de rubriek direct op tijd. Hij klopte Liesje Vrolijk met een halve seconde. Vrolijk had de KWPN hengst Farfan M (v. Cantos) onder het zadel.

Al vroeg in de rubriek met 55 combinaties had Liesje Vrolijk met de KWPN hengst Farfan M een snelle foutloze ronde gereden in 60.14 seconden. De amazone leek hier mee op een eerste plek af te stevenen, na een reeks van goede klasseringen met de Cantos-zoon in Oliva. Aan het einde van de rubriek stak Remco Been daar een stokje voor. Hij stuurde Balou van het Molenhof een halve seconde sneller rond en finishte in 59,58 seconden op de eerste plek.

Ook prijzengeld voor Van de Mheen en Van Andel

Achter Been en Vrolijk werd de Brit Joe Fernyhough derde met de KWPN-merrie Indy van de Rietvenne (v. Grandino). Het paar bleef foutloos in 61,09 seconden. De Oranje amazones Elize van de Mheen en Maxime van Andel mochten ook prijzengeld ophalen. Van de Mheen werd negende op Hello B (v. Berlin). Van Andel pakte de twaalfde prijs met Itos S (v. Tangelo vd Zuuthoeve. Maxime van Andel debuteerde met Itos S begin maart op internationale circuit. Ze nam de teugels over van Micky Morssinkhof.

Bron Horses.nl