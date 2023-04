Remco Been met Lotti T derde in finale voor zevenjarigen in Oliva

Remco Been is op de tour in Oliva goed onderweg met de Westfaalse merrie Lotti T (Comme Il Faut x Cento) in de Youngster Tour. In alle starts kwam het paar in de top tien en drie keer werd Been winnaar. Gisteren was de finale van de zevenjarigen in Oliva en daarin voegde Been een derde plaats toe aan de succesreeks.

Voor de finale was een 1,40m parcours gebouwd, tabel A met barrage. Zeven combinaties gingen over het verkorte parcours van start. Remco Been reed met Lotti T als derde binnen. Voor hem had Jérôme Guery al een snelle foutloze ronde gereden met Quito de Mariposa, net als Lotti een nakomeling van Comme Il Faut. De hengst die vorig jaar Belgisch kampioen was bij de zesjarigen, liep een puike ronde in 31,80 seconden.

Die tijd bleek vervolgens niet te overtreffen want Remco Been en Lotti kwamen in 33,71 seconden over de finish. Jérôme Guery had nog een ijzer in het vuur. Op de Diamant de Semilly-dochter Diamond Touch reed de Belg een vrijwel identieke ronde rijden als met Quito, maar kwam op de meet bijna een seconde te kort. Met de merrie werd Guery tweede in 32,65 seconden.

In het overal klassement (over drie wedstrijden) van de zevenjarigen werden Remco Been en Lotti T tweede. De Duitse Stephi de Boer won het klassement met de KWPN’er Loverboy B (Elvis te Putte x Arthos R).

