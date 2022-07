Remco Been oppermachtig in GP van het Vechtdal

In de Grand Prix van het Vechtdal powered by Handelshuis Schuttert & Provincie Overijssel was de winst vanmiddag voor Remco Been en Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker). De bruine hengst bracht Been in 41,71 seconden foutloos naar de finish van de barrage. Dat was maar liefst 2,5 seconde sneller dan Julia Houtzager-Kayser en High Five (v. Toulon), die tweede werden.