Remco Been pakt nipte overwinning Finale YH Lier

In de rubriek voor vijf- en zesjarige springpaarden was het Remco Been die er vanochtend met de overwinning vandoor ging. De Nederlander gaf zijn 58 concullega's het nakijken en schreef de proef op zijn naam.

Een totaal van 11 deelnemers schopte het tot de barrage waarvan Remco Been er met Ikusasa SMH (v.Glasgow vh Merelsnest) er één van was. De Nederlanders zette een snelle tijd neer van 34,55 wat genoeg was om de overwinning in de Youngster Finale op te eisen.

Top drie

Op slechts vier honderdste van een seconde achterstand eindigde Piet Menke op een tweede plaats. De Duitser klokte in het zadel van Christina (v.Christian) een tijd van 34,59. Derde werd de Britse Helen Tredwell met de Luidam-nakomeling Luikan Q.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl