Remco Been vierde in Grote Prijs Oliva

Remco Been is met Bridgetown Z (v. Big Star JR KZ) vierde geworden in de 3* GP over 1,50 m van de vierde week van de MET tour in Spanje. Tussen de nogal stevig heen-en-weer waaiende palmbomen reed de Nederlander een prima ronde, die 1,5 seconde langzamer was dan die van winnaar Richard Howley en Consulent de Prelet Z (v. Consulent Z).

Eerste starter in de barrage was de Ier Richard Howley die werkelijk door het parcours vloog met zijn grootramige bruine Consulent de Prelet Z. De voorwaartse galoppades van Howley’s paard bleken uiteindelijk genoeg voor de overwinning want niemand kon de Ier inhalen in de veertienkoppige barrage.

Been

Remco Been reed met Bridgetown Z even later een krachtige en voorwaartse ronde en finishte op 38.85 seconden, dik 1,5 seconden achter de Ier. Even later perste de Spaanse Teresa Blazquez – Abascal zich met de opvallende vosmerrie Nasa de Toxandria (v. Vertigo Saint Benoit) nog tussen hen.

Duffy

Uiteindelijk was het laatste starter Michael G Duffy die Remco Been van het podium duwde. Met de schimmelruin Clitschko (v. Christian) reed hij snel maar niet extreem. Duffy bleef zijn paard steeds goed controleren, economisch en vlot, maar toch iets te langzaam voor de winst. Die ging naar zijn landgenoot Howley.

Uitslag

Bron: Horses.nl