Remco Been wint 1m40 in Polen

De hoofdrubriek van Ciecocinko was zaterdag een 2* over 1m40, direct op tijd. De hoofdprijs ging naar Remco Been met Balou van het Molenhof Z (v. Berlin) De Nederlander was zijn concurrentie zo'n 4/10 seconde voor. Tweede werd de Zwitserse Clarissa Crotta met Vincent 168 (v. Valentino), de derde plaats was voor de Belgische Lieven Devos die Eldorrado MVNZ (v. Cardento) aan de start bracht.

Been brengt Balou sinds begin 2019 uit, en heeft inmiddels al een aantal keer bovenaan gestaan in een tweesterren rubriek. Vorig jaar in Lichtenvoorde waren er maar liefst drie podiumplaatsen voor de combinatie.

Rowen van de Mheen

In Polen ging de zevende plek naar Rowen van de Mheen, die met Hoznayo (v. Classido) zeer snel rondkwam, maar een balk had. Morgenmiddag staat de Grand Prix op het programma, ook daar zullen een flink aantal Nederlanders aan de start verschijnen.

