Remco Been wint GP De Peelbergen

In Kronenberg bleef de winst in de 2* Grote Prijs vanavond in eigen land. Remco Been bleef met Holland van de Bisschop (v. Heartbreaker) alle concurrenten voor. Been was bijna een seconde sneller bij de finish van het barrageparcours dan Duitser Christian Kukuk, die met Londino 3 (v. Lordanos) tweede werd.