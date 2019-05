Rentree Daniel Deusser in Duitse team in Nations Cup Rome

Na twee jaar afwezigheid is Daniel Deusser weer teruggekeerd in het Duitse springteam. Zondag maakte de FN-Sportchef bekend dat de nummer zes van de wereld de FN-deelnemingsovereenkomst had getekend. Deusser is direct door bondscoach Otto Becker opgesteld in het Nations Cup team voor Rome van 23 tot 26 mei. In het Duitse A kader ontbreekt nog Christian Ahlmann die nog geen beslissing heeft genomen om de deelnemingsovereenkomst te tekenen.