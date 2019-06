Rentree Fit for Fun onder Luciana Diniz in Knokke

Negen maanden was het stil rond de For Pleasure-dochter Fit for Fun. Het vijftienjarige toppaard van Luciana Diniz liep haar laatste wedstrijd in september in Calgary waar het paar vierde werd in de loodzware Grand Prix. In Knokke komt Diniz weer terug in de ring met haar succesvolle paard.

Luciana Diniz en haar toppaard Fit for Fun draaien al enkele jaren succesvol mee op het hoogste niveau. Het paar liep twee Europese kampioenschappen (2015 en 2017), een wereldbekerfinale in 2014 en de Olympische Spelen in Rio waar ze negende werden.

Vorig jaar liet Diniz de wereldruiterspelen voorbij gaan de vijftienjarige vosmerrie vanwege de volle wedstrijdagenda. ‘Fitty’ liep acht Grand Prix’ en twee wereldbekeromlopen en was daarin acht keer in de prijzen. Diniz won de 5* GP in St. Gallen, maar hoogtepunten waren de tweede plaats in de Grand Prix van Aken en de vierde plaats in de GP op Spruce Meadows in Calgary. De For Pleasure-dochter liep in 2018 ruim 530.000 euro bij elkaar voor haar amazone.

In de 3* wedstrijd dit weekend in Knokke maakt Fitty haar rentree in de wedstrijdring.

Bron Reiter Revue/Horses.nl