Rentree Kevin Staut en Cheppetta in 2* Vilamoura

In maart 2020 werd door de Franse tegenhanger van het SFN, Vivaldi Jumping, de succesvolle Cheppetta (v. Chepetto) aangeschaft en bij Kevin Staut neergezet. Lang heeft de Fransman niet van de merrie kunnen genieten. Door oogproblemen bleef de dertienjarige Holsteiner tot dit najaar aan de kant. Na een korte periode te zijn teruggebracht door Laura Rayjasse, maakte Staut op het CSI in Vilamoura zijn rentree in de internationale piste.

Vivaldi Jumping en Château Bacon Stables richtten in 2020 het ‘Cheppetta Syndicate’ op om de merrie veilig te stellen voor Kevin Staut. Voor 50,000 euro konden aandelen in Cheppetta worden aangeschaft. “Dit syndicaat biedt nieuwe investeerders de mogelijkheid om deel te nemen aan de carrière van een uitzonderlijk springpaard.” zo lieten de initiatiefnemers destijds weten. Cheppetta had onder de Belgische amazone Céline Schoonbroodt – De Azevedo al de nodige successen geboekt.

Oogproblemen

Kevin Staut reed vorig jaar een aantal 4*-wedstrijden met de Holsteinse merrie, ze moest het paard voor de Olympische Spelen in Tokio worden. Maar oogproblemen gooide roet in het eten, het herstel duurde langer dan verwacht. In oktober kwam Cheppetta weer terug in de ring en werd langzaam naar het hogere werk gebracht door Laura Rayjasse.

Nu zit Staut weer zelf in het zadel en Cheppatta liep haar eerste rondje in de 2* 1,40m-rubriek in Vilamoura. “Een goed herstel voor Cheppetta die een mooie foutloze ronde neerzette in de 1.40m proef van de 2* in Vilamoura”, aldus Kevin Staut op Facebook.

