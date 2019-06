Rentree Tobalio onder Children-amazone Antonia Peiss in Hagen

Het voormalige Nederlandse teampaard van Albert Voorn, Tobalio (v. Numero Uno), maakte afgelopen weekend zijn rentree in de internationale wedstrijdsport. Onder de veertienjarige Duitse amazone Antonia Peiss kwam de zoon van Numero Uno in actie bij de Children op Future Champions in Hagen.

De inmiddels negentienjarige Tobalio ging in 2017 met wedstrijdpensioen. Onder Albert Voorn kwam de niet zo makkelijke zoon van Numero Uno tot grote successen. Bij de val van Eurocommerce kwam Tobalio in de verkoop. Voorn kon niet voorkomen dat Abdullah Al Sharbatly voor 175.000 euro eigenaar werd van zijn topper.

Nadat Al Sharbatly de ruin in april 2014 had gekocht verraste de Saoedische ruiter enkele weken later vriend en vijand toen hij zijn internationale debuut met de ruin winnend afsloot. Daarna behaalden het paar nog vele successen. Begin 2017 liep het paard een blessure op en Abdullah Al Sharbatly besloot om Tobalio zijn pensioen te gunnen.

Tobalio kwam op de privéstal van de familie Peiss. Al Sharbatly zag talent in de toen dertienjarige Antonia Peiss, voor wie de ruin een goed leerpaard zou kunnen zijn als zijn blessure zich positief ontwikkelde. Langzaamaan startte de familie de training van Tobalio op met als resultaat een startplek op concours Future Champions in Hagen afgelopen weekend. In de Grand Prix voor Children over 1,30m had het duo één balkje en werd 31ste.

Bron Grandprix-replay.com/Horses.nl