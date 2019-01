Rêveur de Hurtebise*HDC neemt afscheid in La Baule

Kevin Stauts Rêveur de Hurtebise*HDC gaat met pensioen. Het paard waarmee Staut op de Olympische Spelen van Rio met het Franse team goud won, krijgt zijn afscheid op het CSIO5* in La Baule in mei. Op Facebook kondigde het team van Haras des Coudrettes het afscheid aan van hun 'kleine kampioen'.

Onder Malin Baryard-Johnsson begon de succesvolle carrière van Rêveur de Hurtebise. De Zweedse had de zoon van Kashmir van Schuttershof tot begin 2012 onder het zadel behaalde veel top tien klasseringen tot op 5*-niveau. Op het CSI4* in Antwerpen in 2012 debuteerde Kevin Staut met de kleine vos.

Goud in Rio

De reeks met overwinningen en top tien klasseringen werd onder Staut voortgezet en de combinatie werd een vaste waarde voor het Franse team. Op de wereldruiterspelen in Caen won het paar zilver met het team en twee later werd het goud op de Spelen in Rio. Individueel was het winnen van de Rolex Top Tien finale in Genève in 2017.

Ziek terug uit Tryon

De wereldruiterspelen in Tryon was het laatste optreden van Kevin Staut met de nu 18-jarige Rêveur de Hurtebise. Tijdens de uitreiking van het Paard Van Het Jaar in Parijs, werd de vos als beste springpaard uitgeroepen. Emmanuèle Perron-Pette van Haras des Coudrettes zei in Parijs dat ze besloten hadden toen Rêveur ziek uit Tryon terug kwam, hem niet meer op concours uit te brengen. Hij krijgt zijn officiële afscheid in La Baule.

Bron L’Eperon/Facebook