Richard Fellers terug in Wellington en wint

De voormalige wereldbekerwinnaar Richard Fellers heeft na lange tijd zijn kamp weer opgeslagen in Wellington. De Amerikaan vierde zijn rentree op het Winter Equestrian Festival met een overwinning in de openingswedstrijd van week zes. Op Lux Lady (v. Lux) was Fellers in de 1,45m Twee Fasen-rubriek ruim een halve seconde sneller dan de nummer twee Todd Minikus met Amex Z (Andiamo Z).

Van de 43 starts in de 1,45m-rubriek reden elf ruiters dubbel nul. Richard Fellers had met zijn eerste paard Steelbi (v. Empire) al een snelle tweede fase afgelegd in 25,70 seconden, maar kreeg een springfout. Later in de proef bleef Fellers wel foutloos met Lux Lady en won in 24,70 seconden. Hij was ruim een halve seconde sneller dan Todd Minikus die met Amex Z de leiding in handen had genomen in 25,38.

Darragh Kenny stuurde Billy Dorito (v. Billy Mexico) in de derde tijd van 25,72 seconden rond. De top vijf werd volgemaakt door nog twee Ieren, Jordan Coyle op Centriko Volo (v. Centadel) in 25,85 seconden en Paul O’Shea op de KWPN’er Skara Glen’s 7 Pillars (v. Spartacus TN) in 26,48 seconden.

Richard Fellers was blij met de zege op de vijftienjarige Ierse merrie Lux Lady: “Ze is al een wat ouder paard en altijd een uitdaging om haar te rijden. Maar ze is een van mijn favoriete paarden omdat ze zo moeilijk is. Ze is heet en koppig en geeft niet makkelijk toe. Maar ieder jaar is ze beter te rijden en competitief. Ik denk niet dat ze al de top van haar kunnen is.”

Bron persbericht WEF Wellington