Richard Howley verrast zichzelf in Wereldbeker Oslo, Van der Vleuten achtste

De allereerste Wereldbekeretappe van dit najaar, in het Noorse Oslo, culmineerde in een nogal volle barrage. Na een vroege coupepoging van Simon Delestre en Dexter Fontenis Z (v. Diarado) leek het er niet op dat iemand nog sneller kon. Totdat de Ier Richard Howley en zijn grootramige bruine Consulent de Prelet Z (v. Consulent) het tegendeel bewezen. Tot zijn eigen verrassing won Howley de wedstrijd. Maikel van der Vleuten en O'Bailey vh Brouwershof N.O.P. (v. Darco) werden met twee nulrondjes knap achtste.

Eerste starter in zowel de basisomloop als de barrage waren Henrik von Eckermann en zijn vosmerrie Dzara Dorchival (v. Qlassic Bois Margot). De merrie is wat minder bekend maar sprong met veel rust en regelmaat haar basisparcours. De Zweed: “Dit is haar tweede wereldbeker en vorig jaar wonnen we niet, als gevolg van een fout van mij. Ze heeft outdoor veel goede dingen gedaan; elf klasseringen uit elf wedstrijden en negen keer in de top drie.” Von Eckermann had aangekondigd te gaan proberen wat druk op de rest van het maar liefst 17-koppige barrageveld te zetten, maar dat kostte hem een balk. De draai over de derde hindernis, een beste oxer, was net wat te krap. Overigens vond later ook Daniel Deusser met Bingo Ste Hermelle daar zijn Waterloo.

Delestre doet het bijna weer

De tweede starter van zowel de basisomloop als de barrage, was de winnaar van de Grote Prijs van Oslo zaterdagavond: Dexter Fontenis Z onder het zadel van Simon Delestre. Er zat geen sleet op de combinatie, want hun fenomenale rondje in 34,85 seconden zette de concurrentie op scherp. Ook Peder Fredricsson bleef foutloos met Hansson WL (v. Hip Hop), ondanks een paar hele spannende sprongen in de combinatie waar de Zweed met één hand en lange teugels als een ware eventer overheen kwam. Ook Kevin Staut bleef met Beau de Laubry Z foutloos, maar de Fransman kon net niet aan de tijd van Delestre komen. Vlak daarna wist ook Jens Fredricsson zijn merrie Diarado’s Rose Elith (v. Diarado) foutloos rond te komen maar met zijn relatief groene merrie was vandaag nog niet snel genoeg voor een podiumplaats. Fredericsson was erg blij dat zijn paard al foutloos rond kon komen in de technische indoorparcoursen van Oslo: “Ze heeft een fantastische instelling.” De Zweed mocht uiteindelijk de zesde prijs ophalen.

Howley haalt in

Geir Gulliksen had zich als enige Noor naar de barrage gevochten, met zijn trouwe partner VDL Groep Quatro (v. Quaprice Bois Margot). De 17-jarige ruin zette ook daar weer alle zeilen bij en kwam voor het ademloze thuispubliek keurig foutloos rond. Instelling te over. De Belgische ruiter Jordi van Massenhove was even later 1/100 langzamer dan Gulliksen, maar zal ook erg tevreden zijn met zijn dubbel foutloze prestatie en de Wereldbekerpunten die hij met Verdiamo Z (v. Verdi TN) binnensleepte. Na de Belg reed Richard Howley tot ontzetting van Delestre (en verbazing van zichzelf) met Consulent de Prelet Z naar een snellere tijd dan de Fransman. De grootramige ruin knalde door het parcours en verloor nergens tijd. Twee geweldige draaien en een gewaagde laatste lijn brachten de Ier 3/10 van een seconde sneller over de finish dan Delestre. Daarna reed ook de Brit Jack Whitaker een uitstekende ronde met de gretige schimmel Valmy de la Lande (v. Mylord Carthago). Maar hij kon niet bij de Ier komen en schoof voor Staut op de derde plaats.

Maikel van der Vleuten achtste

Maikel van der Vleuten kwam aan de start met de negenjarige O’Bailey vh Brouwershof, de eerste Wereldbekerwedstrijd voor de veelbelovende hengst. Van der Vleuten leek niet op zoek naar de tijd van Richard Howley, maar vooral naar een goede nulronde. Dat lukte uitstekend. Ook indoor toonde O’Bailey weer enorm veel vermogen en Van der Vleuten wist het allemaal in uitstekende banen te leiden. Met een tijd van 38.52 seconden tekende de Nederlander voor plaats acht. Laatste starter Shane Breen kon niet meer aan de tijd van zijn landgenoot komen en finishte na een mooi rondje in 36.90 seconden, goed voor plaats vijf. Volgende week volgt al de volgende wereldbekerwedstrijd, in het Finse Helsinki.

Jochems en Van Asten

Ook Kevin Jochems en Leopold van Asten waren naar Noorwegen afgereisd. Leopold van Asten kwam met VDL Groep Iron Z niet goed uit op de afstand naar de wateroverbouwde steilsprong in de tweede helft van het parcours en kreeg daar een balk. Op de een-na-laatste hindernis, een grote oxer, kwam het duo helemaal niet goed uit: de schimmel landde er middenin. Van Asten sprong nog een hindernis voor het vertrouwen en groette toen af. Kevin Jochems kwam aan de start met de gretige Flying Jackie. De merrie raakte de uitsprong van de driesprong, die een fikse stretch vereiste. Jochems vierfouter was in het sterke deelnemersveld net niet genoeg voor Wereldbekerpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl