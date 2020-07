Richard Howley wint GP Opglabbeek – klasseringen voor Schuttert, Emmen en Pals

In de 2* GP over 1m45 in België was de Ier Richard Howley met zijn Franse ruin Arlo de Blondel (v. Tlaloc M) iedereen te snel af. In 41,42 reed hij bijna anderhalve seconde sneller foutloos dan de nummer twee, zijn landgenoot Darragh Kenny met Chic Chic (v. Comme il Faut). Beste Nederlander was Hendrik-Jan Schuttert, die met Expensive (v. Unaniem) naar de zesde plaats reed.