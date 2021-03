Richard Spooner op kop in met 137.000 dollar gedoteerde GP van Thermal

In de Grand Prix op zondag was Richard Spooner in Thermal de ruiter die er met de hoofdprijs van doorging. De Amerikaan was de enige die dubbel foutloos kon blijven en pakte hiermee 45.210 dollar. Kaitlin Campbell werd met de KWPN'er Doriando (v.Indorado) tweede en Eric Navet stuurde Cadillac Jack (v.Cantoblanco) naar een derde plaats.

Slechts drie combinaties konden het basisparcours zonder fouten voltooien. Dit waren Eric Navet, Kaitlin Campbell en Richard Spooner. Navet beet met de Cantoblanco-zoon Cadillac Jack het spits af. De Fransman kwam in 45.56 seconden over de finishlijn en tikte onderweg een balk uit de lepels. Navet werd uiteindelijk derde met dit resultaat.

Campbell en Spooner

Kaitlin Campbell moest als tweede starten. De amazone trapte met Doriando het gas behoorlijk in en finishte in 42.89 seconden. Ook Campbell moest 4 strafpunten noteren en mocht als tweede opstellen in de prijsuitreiking. Het was Richard Spooner die uiteindelijk voorop mocht in de ereronde. De Amerikaan reed op safe met Quirado RC (v.Quinar) en hield de nul op het scorebord met een tijd an 46.75 seconden. Hiermee mocht Spooner het leeuwendeel van de prijzenpot op zijn conto bij schrijven.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl