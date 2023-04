Richard Vogel: ‘Ik denk dat iedereen kan zien hoe geweldig dit paard is’

Richard Vogel won vannacht het tweede onderdeel van de Wereldbekerfinale voor springruiters in Omaha. Met United Touch S (v. Untouched) wist hij in een negenkoppige barrage de snelste tijd te rijden. Vogel sprak na afloop dan ook vol lof over zijn elfjarige Westfaalse hengst: ''Ik denk dat iedereen kan zien hoe geweldig dit paard is.''

”United Touch sprong gewoon echt fantastisch,” gaat Vogel verder. ”Hij heeft zo’n grote galop dat je gemakkelijk een galopsprong minder kan rijden maar dat maakt het ook niet altijd even makkelijk. De baan is hier helemaal niet zo groot maar hij doet echt altijd zijn best en is een echte vechter. Ik had in deze barrage het geluk dat ik een paar galopsprongen kon weglaten wat uiteindelijk de winst opleverde.”

Zo goed als je team en beste paard

De pas 26-jarige ruiter, die recent een samenwerking met McLain Ward is aangegaan, heeft een ongelofelijk seizoen achter de rug en won recent nog de $500.000 Rolex Grand Prix van Wellington. ”De belangrijkste factor om te winnen is om geweldige paarden te hebben maar ook om een geweldig team achter je te hebben staan. Ik mag van geluk spreken dat beide voor mij gelden. Je bent zo goed als het team achter je en je bent alleen een goede ruiter als je ook een goed paard hebt.” Vogel klom door zijn overwinning van de 13e naar de vierde plaats.

Uitslag tweede onderdeel FEI WB finale springen Omaha, 1.60m

1. Richard Vogel (Dui), United Touch S (v. Untouched), 0 – 0 35.11 sec

2. Harry Charles (GBR), Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky), 0 – 0, 35.25 sec

3. Andreas Schou (Den), Darc de Lux (v. Darco), 0 – 0, 35.58 sec

4. Pius Schwizer (Zwi), Vancouver de Lanlore (v. Toulon), 0 – 0, 36.11 sec

11. Harrie Smolders, Monaco N.O.P. (v. Cassini II), 4 -71.24 sec

Klik hier voor de volledige uitslag

Klik hier voor de tussenstand.

Bron: Jump Media