Richard Vogel is McLain Ward te snel af in Challenge Cup Wellington

Nog geen week geleden won McLain Ward op spectaculaire wijze de Grand Prix op de The Dutch Masters in Den Bosch. Gisteren ging de Amerikaan alweer van start in de tiende ronde van de Challenge Cup in Wellington. Hij leek opnieuw op een overwinning af te stevenen, nu met Kasper van het Hellehof (v. Emerald). Maar in de laatste rit werd hij verslagen door Richard Vogel. Op de Chaman-zoon Cepano Baloubet klopte de Duitser Ward met ruim twee seconden.

In de acht man sterke barrage van de Challenge Cup was Richard Vogel de laatste die van start ging. Net voor hem had McLain Ward met de Emerald-zoon Kasper van het Hellehof de leiding in handen genomen met een foutloze ronde in 38,21 seconden. Vogel zag dat Ward na de rollback in negen galopsprongen bij de stijlsprong was. Hier kon de Duitser met Cepano Baloubet een galopsprong minder krijgen. En door de enorme galoppade van zijn paard wist Vogel in de winnende tijd van 36,02 seconden te finishen.

De derde plaats ging naar de Australische Thaisha Erwin op de elfjarige ruin Vanturo met een nulronde in 41,13 seconden. Lorenzo de Luca was met Cappuccino 194 (v. Comme Il Faut) de vierde foutloze met een tijd van 42,52 seconden. De jonge Amerikaanse Mimi Gochman maakte de top vijf vol. Zij was met de Holsteinse merrie Celina BH (v. Canstakko) de snelste vierfouter in 38,54 seconden.

