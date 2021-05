Richard Vogel sluit succesvolle week af met winst in 2* GP Redefin

Nadat begin vorige week Richard Vogel een zeer succesvolle week begon op het Maimarkt Turnier in Mannheim, sloot hij de week zeer succesvol af met een overwinning in de 2* Grand Prix van Redefin. Vogel hield in de 1.45m Grote Prijs zijn landgenoten Andre Thieme en Carsten-Otto Nagel achter zich en ging er met de hoofdprijs vandoor.

In Mannheim was Vogel vanaf zondag tot en met dinsdag om vervolgens op vrijdag weer van start te gaan in Redefin. Het bleek een goede zet. Op maandag won Vogel twee van de drie rubrieken in Mannheim en op zondag voegde de Duitser er nog winst in de Grand Prix van Redefin aan toe. Vogel ging de strijd aan met 12 van zijn collega’s in de barrage en kwam als beste uit de bus. Met Ride Smart Never Walk Alone (v.Numero Uno) reed de Duitser een zeer snelle ronde in 37 seconden rond en pakte Vogel de overwinning.

Andre Thieme kwam met Chakaria (v.Chap) heel dichtbij de winst, maar moest net vierhonderdste van een seconde toegeven op zijn landgenoot. Een tijd van 37.04 seconden bracht Thieme op de tweede plaats. Carsten-Otto Nagel en L’Esperance (v.Lord Z) deden 38.15 seconden over de barrage en maakten het podium compleet op plek drie.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl