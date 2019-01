Richard Vogel verlaat stal Ludger Beerbaum

Richard Vogel wordt in Duitsland als een van de grootste talenten in het springzadel beschouwd. De 22-jarige ruiter die in 2016 werkzaam werd in de stallen van Ludger Beerbaum, maakt een carrièresprong. Hij keert terug naar zijn geboortegrond in Baden-Württemberg om als zelfstandige verder te gaan. Vogel bouwt samen met zijn sponsor en trainer Bernd Herbert een nieuwe stal op.

De loopbaan van Richard Vogel begon in de omgeving van Mannheim. Bij Anica Fröhling leerde hij het vak en won onder meer het springkampioenschap van Baden-Württemberg. In 2016 vertrok Vogel naar de stallen van Ludger Beerbaum waar hij eerste ruiter van Philipp Weishaupt werd. Vorig jaar won Richard Vogel de finale van de U25-competitie in Duitsland. Met Solitaer (v. Salito) en Fairplay (v. For Pleasure) boekte hij veel successen.

Nu keert Vogel weer terug naar zijn geboortegrond. Hij vestigt zich als zelfstandige springruiter en wordt partner van springruiter en trainer Bernd Herbert. Herbert was altijd al nauw betrokken bij de training van de jonge Duitser. Vogel zal nog regelmatig Beerbaum-paarden te rijden krijgen in zijn nieuwe stal.

