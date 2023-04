Richard Vogel wint $500.000 Rolex Grand Prix: ‘Droomdebuut voor negenjarige Cepano Baloubet’

Richard Vogel heeft gisteren de $500.000 Rolex Grand Prix op zijn naam geschreven. Onder het kunstlicht in Wellington reed de 26-jarige Duitser zijn pas negenjarige Cepano Baloubet naar de overwinning. Een droomdebuut voor Vogel en zijn Chaman-zoon want twee weken geleden wist hij nog niet eens of het wel een goed idee was om Cepano Baloubet in de Rolex Grand Prix te starten. Roberto Teran Tafur reed de KWPN-ruin Dez's OokToff (v. Colandro) naar de tweede plaats terwijl Bertram Allen derde werd.

”Ik ben echt overweldigd,” aldus Richard Vogel. ”Twee weken geleden wist ik niet eens zeker of ik dit paard wel in de zware Rolex Grand Prix moest rijden Maar hij voelde echt goed aan en we toen dachten we: ‘we zijn hier en hij is in goede vorm dus laten we het proberen,’ en hij was geweldig.”

Top drie

De Braziliaanse Olympische parcoursbouwer Guilherme Jorge bouwde een selectief parcours. 40 combinaties deden een poging om foutloos naar de finish te rijden en zeven daarvan slaagden voor deze opgave. Vijf verschillende landen mochten terugkomen voor de barrage. Richard Vogel ging gelijk snel van start en reed nergens een meter teveel. Uiteindelijk had hij 40.53 seconden nodig om zijn Cepano Baloubet naar de overwinning te sturen. De Braziliaan Roberto Teran Tafur reed zijn 15-jarige KWPNer Dez’ OokToff naar de tweede plaats. Betram Allen en de 11-jarige Pacino Amiro (v. Pacino) maakten de top drie compleet.

Droomdebuut

Cepano Baloubet en Richard Vogel zijn een nieuwe combinatie. Vogel reed de ruin als zesjarige en in januari kochten Veronica and Molly Tracy de Chaman-zoon voor Vogel. Een goede beslissing want hun 5* debuut was gelijk goed voor de overwinning in de Rolex Grand Prix van Wellington. ”Mijn plan was om niet teveel risico te nemen maar ik wilde wel druk uitoefenen op de ruiters na mij. Cepano heeft het echt geweldig gedaan en mag nu lekker genieten van een paar weken vakantie.”

Uitslag

Bron: persbericht