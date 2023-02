Richard Vogel wint vrijdags hoofdrubriek in Wellington

Wat Richard Vogel in de Challenge Cup net niet lukte, lukte gisteren wel, namelijk winnen. Op het WEF in Wellington schreef de Duitser de 5* hoofdrubriek op zijn naam met Accoton PS (v. A Pikachou de Muze). Een mooie revanche van Vogel op de dag ervoor waar hij wel de snelste was, maar de laatste hindernis eraf ging. Vogel hield drie Ierse springruiters achter zich.

Zesenzestig deelnemers gingen over het 1,45m-parcours direct op tijd, ontworpen door Frank Rothenberger. Richard Vogel zette al vroeg de snelste tijd neer van 59,16 seconden. Drie Ieren deden hun best om Vogel te overtreffen, maar kwamen net te kort. Bertram Allen en Over Lux (v. Lux Z) werden tweede in 59,31 seconden, nog geen twee tiende van Vogels tijd. De derde plaats ging naar Daniel Coyle en de KWPN-merrie Amalia (v. Arezzo VDL) in 59,49 seconden. Ook Conor Swail bleef met Calciet EB Z (v. Cornet Obolensky) nog onder de 60 seconden en werd vierde in 59,89 seconden

Richard Vogel en Accoton PS vormen nog niet lang een combinatie. Vogel: “Ik heb hem nu vijf maanden en hij is opgeleid door Patrick Stühlmeyer. Hij komt uit de stal van Paul Schockemöhle en is een zeer getalenteerd paard.”

Lars Kersten reed twee paarden in de rubriek. Op Big Beauty Z (v. Big Star JR KZ) was hij foutloos en met Quatinka (v. Quaid I) kreeg hij een balk.

Klik hier voor de uitslag.

Bron WEF Persbericht/Horses.nl