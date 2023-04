River Morssinkhof, Renske van Middendorp en Lois Wilschut winnen op CSI Lier

De tweede dag op CSI Lier is goed verlopen voor de Nederlandse jeugdruiters. Naast verschillende klasseringen in bijna alle rubrieken waren er ook drie overwinningen. Zo schreef River Morssinkhof de CSIC 1,20m rubriek op naam en won Renske van Middendorp de CSIP 1,20m proef. Ook Lois Wilschut wist een rubriek te winnen.

Renske van Middendorp won de ponyrubriek over een hoogte van 1,20m door Dollar Boy II foutloos in 62.86 seconden naar de finish te sturen. Meer Nederlands succes was er voor Ava Eden van Grunsven. De jonge amazone reed haar pony Fantasia in 63.90 seconden naar de tweede plek. Ook River Morssinkhof en Amy Tan vinden we terug in de top tien.

River Morssinkhof was ook succesvol bij de children. In het parcours over een hoogte van 1,20m liet hij het Wilhelmus klinken door CheckPoint Chacco (v. Chacco-Blue) in 63.98 seconden naar de finish te rijden. Donna van der Donk werd met Bayla de la Roque (v. Palestro) derde. De amazone legde het parcours in 70.08 seconden af.

Meer Nederlands succes

Meer Nederlands succes was er voor Minie Vos en Lois Wilschut. Minie Vos stuurde haar pony Carrigoir Mandy in de CSIP 1,10m rubriek naar de tweede plaats. Lois Wilschut hier werd met Minerva For Play vijfde. Lois Wilschut was ook bij de children 1,10m erg succesvol en reed Cosmo H (v. Catoki) naar de overwinning. Yannick Janssen van Grunsven en Siebe Leemans wisten ook in de CSIJ-CSIU25 rubriek over een hoogte van 1,30m naar podium plaatsen te rijden. Yannick werd met Darwin DDL (v. Quantum) tweede en Siebe maakte met Gem VD Riloo Z (v. Gemini) het podium compleet.

