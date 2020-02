Rob Ehrens: ‘Als ik er niet meer wakker van lig, moet ik stoppen’

In een interview met de organisatie van het CHIO Rotterdam, blikt springbondscoach Rob Ehrens vooruit op dit Olympische jaar en de Nations Cupwedstrijden, waarvan er eentje in juni op het CHIO plaatsvindt. Ook vertelt Ehrens nog wel even door te willen in zijn huidige rol.

“We hopen elk jaar in eigen land te winnen, maar dat is moeilijk, al gaan we er natuurlijk steeds volledig voor” vertelt Ehrens. “Rotterdam is dit jaar extra belangrijk, omdat het een observatiemoment is voor Tokio.”

Selectie Tokio

De bondscoach heeft de selectie voor Tokio nog behoorlijk open liggen: “We hebben op dit moment zes ‘à acht combinaties die in aanmerking komen voor Tokio en daar kunnen er nog een paar bijkomen. Alle kaarten zijn op dit moment nog open. Via het NK in Mierlo en de Nations Cup wedstrijden in de eerste en tweede divisie werken we naar de Olympische Spelen en ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen.”

Nog niet klaar mee

Rob Ehrens is al sinds 2004 bondscoach, maar denkt vooralsnog niet aan stoppen. “Mijn taak als coach is moeilijk. Als ik niet meer wakker lig van het nemen van moeilijke beslissingen en die keuzes snel maak, wordt het tijd om te stoppen. Ik ben inderdaad al heel lang in deze rol. Maar als ik er geen zin meer in heb, zal ik dat tijdig aangeven, zodat er een goede opvolger gevonden kan worden. Maar voorlopig heb ik er nog veel plezier in en zolang ik het vertrouwen nog heb van ruiters en eigenaren, ga ik graag nog even door!”

Lees het gehele interview met Ehrens hier.

Bron: CHIO / Horses.nl