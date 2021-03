Rob Ehrens: ‘De selectie van het team blijft heel moeilijk’

De bondscoach van de Nederlandse springruiters, Rob Ehrens, schoof vanmiddag aan in het radioprogramma De Perstribune. Met presentator Margreet Reintjens besprak Ehrens het selectieproces richting Tokio, de toestand met het rhinovirus en er was ook ruimte voor wat verhalen over zijn eigen springcarrière en een bespiegeling op de samenwerking tussen ruiter en paard.

Ehrens vertelt aan het begin van het programma dat hij weinig rijdt op het moment, omdat hij eigenlijk weer een heupoperatie nodig heeft. Jaren geleden is dat al aan één kant gebeurd en nu is de andere kant aan de beurt. Eigenlijk wil hij wel blijven rijden, ook om het gevoel te behouden, verklaart Ehrens. “De paarden veranderen en ik wil blijven rijden om de moderne paarden aan te blijven voelen. De sport verandert ook, de parcoursen worden moeilijker en de fokkerij groeit mee.” De vraag of de karakters van de paarden ook zo veranderd zijn beantwoordt de Limburger ontkennend: “Karakters worden door de mensen gemaakt, ik vind dat de karakters van paarden niet zo veranderd zijn. Als je ze goed behandelt, creëer je goede karakters.” Vervolgens legt Ehrens op verzoek van Reijnders ook uit hoe het, volgens hem, zit met de liefde tussen paard en ruiter.

Rhinovirus

Natuurlijk gaat het gesprek ook over het rhinopneumonie-virus, dat alle Europese wedstrijden heeft platgelegd. Ehrens: “Omdat we steeds meer wedstrijden krijgen met meer paarden onder één dak, zal het wel verplicht worden om ook tegen rhino te enten. Onze sport groeit, er komen steeds meer paarden bij elkaar. Vroeger gingen we ook wel een keer naar Spanje, maar nu heb je de wekenlange Touren. Hoe groter de evenementen, hoe verder van huis en dan moeten de paarden daar gestald worden. Nu staan er dus 400 tot 600 paarden in één tent. Er hoeft dan maar één paard met wat minder weerstand in zo’n tent te staan en je hebt een probleem. We moeten dat heel goed blijven monitoren.”

Doortrainen en dierenwelzijn

“We waren net langzaam weer op gang en nu zijn weer tot 11 april aan huis gekluisterd” vertelt Ehrens. “We kunnen wel gewoon trainen met de paarden. En door corona was de druk wel even weg voor de paarden. Dat was niet alleen maar slecht.” Een vraag van een luisteraar over het gebruik van hulpmiddelen leidde tot een vraag over dierenwelzijn. Kan het niet zonder sporen en zweep? Ehrens: “De communicatie tussen ruiter en paard vergt veel tijd en energie. Een goede opleiding is belangrijk. Dan kun je beter afstemmen en heb je ook minder hulpmiddelen nodig. Wat nog wel een punt is om ook echt de tijd te nemen voor die opleiding van een paard. Hoe beter je opleidt, hoe zachter je kan worden, dat is wel ons streven.”

Teamselectie voor Tokio

“De selectie van het Olympisch team wordt best lastig dit jaar” geeft Ehrens aan. “Dat doe ik niet alleen op basis van prestaties. Om een medaille te kunnen winnen op een landenwedstrijd, moet ik een team hebben. In de tijd dat ik zelf ruiter was, had ik wel eens het gevoel dat er ruiters bij zaten die vooral voor hun eigen ego gingen. Richting de selectie voor Tokio, moet je de ruiters bij elkaar krijgen en paarden die fit-to-compete zijn. Je moet in een flow kunnen geraken met je team. Dus het gaat niet alleen om de beste prestaties, maar ook om de vorm van het moment, hoe gedraagt het hele veld zich. En ja, dat baart mij soms wel zorgen. De selectie blijft elk jaar moeilijk, maar zo lang ik dat moeilijk blijf vinden, kan ik ook bondscoach blijven.”

Amsterdam 1982

In de uitzending zit ook een audiofragment van Jumping Amsterdam 1982, toen Ehrens als eerste Nederlander ooit de Grote Prijs won. Ehrens gaat daarnaast in op de relatie met zijn zoon Robbert en de verwachtingen die ouders soms hebben van hun sportende kinderen.

De gehele uitzending is hier terug te luisteren.

Bron: NPO Radio 1 / Horses.nl