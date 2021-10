Rob Ehrens: ‘Met glans door naar de volgende ronde’

De Nederlandse springruiters gingen gisteravond sterk van start in de eerste ronde van de Longines FEI Jumping Nations Cup finale in Barcelona. Foutloze ritten van Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen en een springfout voor zowel Willem Greve als Harrie Smolders brachten TeamNL op de derde plek met 4 strafpunten. “Met glans door naar de volgende ronde”, aldus een tevreden bondscoach Rob Ehrens.

Rob Ehrens: “De ruiters hebben alle vier prima gereden en de paarden sprongen goed. Er stond een mooie faire proef waarbij je wel goed op de tijd moest letten, want die stond scherp. Ik ben er blij mee dat we geen tijdfout hebben opgelopen. Het liep allemaal eigenlijk erg fijn en ik ben erg blij met vier mooie rondjes. We zijn nu een ronde verder en uit de degradatiezone. Het laagst geplaatste Europese land uit de Challenge Cup van morgenavond gaat degradeert uit de eerste divisie.”

Van der Vleuten startruiter voor Oranje

Maikel van der Vleuten zette met zijn Olympiade-paard Beauville Z als eerste voor TeamNL een mooie nulronde neer. Daarna kreeg Willem Greve met zijn ervaren Carambole een springfoutje. Sanne Thijssen bewees nog maar weer eens haar goede vorm van de afgelopen tijd door met Con Quidam eveneens fraai foutloos rond te gaan. Laatste starter Harrie Smolders kreeg met Monaco net als Greve een springfout aan de rijbroek.

‘Het heeft deze ronde goed uitgepakt’

“Gezien het seizoen en de input uit andere wedstrijden leek dit team de beste optie en ik ben blij dat het nu in deze ronde goed heeft uitgepakt”, vertelt Ehrens. “Behaalde resultaten zijn geen garantie, dat is nu eenmaal de springsport. Iedere wedstrijd is weer een nieuwe kans. Je wilt met het team pieken op het juiste moment en de ene keer lukt dat, maar de andere keer soms ook net niet. We gaan nu met vertrouwen zondag de tweede ronde.”

Bron Persbericht KNHS