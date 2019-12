Rob Heijligers’ Cassius Clay VDV Z onder het zadel van Roger-Yves Bost

Rob Heijligers heeft naast dat de ruiter Forever SFN (v.Azteca VDL) dit jaar af moest geven aan Jeroen Dubbeldam, ook de teugels van Cassius Clay VDV Z (v.Calvino) over moeten geven aan een topruiter. Cassius Clay VDV Z heeft sinds kort de stallen van de Fransman Roger-Yves Bost betrokken in Barbizon.

Cassius Clay VDV Z genoot zijn opleiding onder Bas Knijff die de hengst tot 1.45m-niveau bracht. Daarna nam Heijligers dit jaar de teugels over en boekte meerdere successen met de hengst. Het duo pakte onder andere top plaatseringen in de Derby van Eindhoven (3e) en de GP’s van Kronenberg (5e en 7e) en Lier (6e).

De door G. van der Velden gefokte Calvino Z-zoon maakte vooral indruk toen hij met Heijligers de Sires of the World 1.50m Grand Prix van Lanaken op zijn naam schreef. De negenjarige hengst zal zijn carrière nu gaan vervolgen onder het zadel van Roger-Yves Bost.

Bron: Stud for Life/Horses.nl

