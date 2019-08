Robert Vos moet buitenlands podium voor zich dulden in Ommen

In de 3* Medium Tour in Ommen was het een compleet internationaal podium. De Amerikaanse Julie Welles schreef de rubriek op haar naam en hield haar landgenoot Michael Hughes en de Duitser Harm Lahde achter zich. Robert Vos was de beste Nederlander op de vierde plaats.

Welles en haar KWPN’er Nouvelle (v.Solitair), gefokt door J.C.M. de Louw en voorheen gereden door Laura Kraut, zetten een zeer snelle tijd neer in de tweede fase van 27,34 en pronkten daarmee bovenaan de uitslagenlijst. Hughes deed er met Lackamore Storm (v.Kroongraaf) net iets langer over. De Amerikaan finishte in 27,87 en mocht als tweede opstellen. Lahde en Oak Grove’s Laith (v.London) tekenden voor de derde plaats met een tijd van 28,17.

Nederlanders

Van de Nederlanders zette Robert Vos met Diabeau (v.Vaillant) het beste resultaat neer. Vos klokte een tijd van 29,50 en viel net naast het podium op de vierde plaats. Bas Moerings en Fosther (v.Vigo d’Arsouilles) eindigden als vijfde voor Siebe Kramer en Evermeta (v.Mr.Blue). Albert Zoer en Heechhiem’s Cancun VDM (v.Balou du Rouet) werden zevende voor Stefanie Heins en Silverado (v.Orlando). Veronique Morsink (Faithfull), Remco Been (Balou vh Molenhof Z) en Hessel Hoekstra (Quincy) bezetten de plaatsen negen tot en met elf.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl