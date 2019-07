Robert Vos snelt naar de winst in Silver Tour De Wolden

In de 2* Silver Tour in De Wolden snelde Robert Vos naar de winst vanmiddag. De Nederlander hield Kevin Jochems en Niclas Baule op achterstand in het twee-fasen parcours. Dennis van den Brink, Hessel Hoekstra en Franklin Posmus eindigden ook bij de beste zes in de rubriek.

Vos en Diabeau (v.Vaillant) klokten een razendsnelle tijd van 34,94 seconden en schreven daarmee de Roelofsen Horse Trucks Prijs over een hoogte van 1,40m op hen naam. Kevin Jochems kwam het dichtst bij de Wierdenaar in de buurt met Granito Noordenhoek (v.Corland). Jochems kwam door de finish in 35,47 en moest in Vos zijn meerdere erkennen.

Top zes

Niclas Baule voorkwam een volledig Nederlands klassement. De Duitser stuurde zijn Con Couleur (v.Conthargos) rond in 35,65 en nestelde zich op de derde plaats voor Dennis van den Brink. Van den Brink en Harina Touch W (v.Untouched) hadden net twee tiende langer nodig, kwamen door de finish in 35,85 en werden vierden. Hessel Hoekstra (Mithney Z) en Franklin Posmus (Easy H) tekenden voor de vijfde en zesde plek in de proef.

