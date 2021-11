Robert Whitakers Catwalk IV (18) met pensioen

Robert Whitakers succespaard Catwalk IV (Colman x Corleone) gaat uit de sport. Op de Facebookpagina van Whitaker Equestrian staat: "We hebben de beslissing genomen om Catwalk IV op 18-jarige leeftijd met pensioen te sturen. Met ontelbare overwinningen, Nations Cups, World Cups en 5* optredens, is hij met gemak een van de beste paarden die Rob heeft mogen rijden."

Sinds 2011 is Robert Whitaker actief met de imposante Catwalk. De Holsteiner kwam uit de stallen van Steve Guerdat. Het duo boekte 23 overwinningen en behaalde veel top 10 finishes. De zoon van Colman bewees zichzelf als een ongelooflijk veelzijdig paard, won Puissances, 6 Bars en 5*-Grand Prix’. Zat meerdere keren in het Britse Nations Cup team en deed mee aan wereldbekerwedstrijden. In 2018 werd Whitaker met Catwalk 19de in de wereldbeker finale in Parijs. Afgelopen jaar heeft Whitaker nog internationaal gestart met de Holsteiner, hun laatste optreden was in Hickstead in juli.

‘Nog fit en gezond’

Rob zegt op Facebook: “Catwalk maakt deel uit van de familie, hij is ons niets verschuldigd, hij heeft me zoveel geleerd in de afgelopen 10 jaar, we maakten een aantal moeilijke tijden door, maar hadden ook veel succes. Het was erg belangrijk voor ons dat hij zijn carrière op de top van zijn kunnen en gezond afsloot zodat hij van zijn pensioen kan genieten. We zijn blij dat Catwalk hier thuis met pensioen kan gaan en van zijn welverdiende rust kan genieten. Dank je wel Catwalk!”

Bron Facebook Robert Whitaker Equestrian