Robert Whitakers Catwalk IV overleden

Robert Whitakers succespaard Catwalk IV (Colman x Corleone) heeft niet lang van zijn pensioen kunnen genieten. Gisteren maakte de Britse springruiter op social media bekend dat zijn Holsteiner hengst op 19-jarige leeftijd is overleden. Catwalk werd vorig jaar november naar een succesvolle carrière uit de sport genomen.

Sinds 2011 was Robert Whitaker actief met de imposante Catwalk. De Holsteiner kwam uit de stallen van Steve Guerdat. Het duo boekte 23 overwinningen en behaalde veel top 10 finishes. De zoon van Colman bewees zichzelf als een ongelooflijk veelzijdig paard, won Puissances, Six Bars en 5*-Grand Prix’. Zat meerdere keren in het Britse Nations Cup team en deed mee aan wereldbekerwedstrijden. In 2018 werd Whitaker met Catwalk negentiende in de wereldbekerfinale in Parijs. Vorig jaar heeft Whitaker nog internationaal gestart met de Holsteiner, hun laatste optreden was in Hickstead in juli.

“Je was een belangrijk onderdeel van de familie en zal echt gemist worden. Bedankt voor alle mooie herinneringen, je was het paard van je leven, rust zacht”, schreef Robert Whitaker op Facebook.

