Robin Bril wint CSI2* 1,40m Zuidwolde, Marriët Smit-Hoekstra opnieuw derde

Op CSI Zuidwolde werd de tweede 1,40m rubriek van de dag afgewerkt. Dit keer geen twee-fasen parcours maar een selectieve opgave met barrage. Van de 50 deelnemers mochten er vijf terugkomen voor de barrage waar Robin Bril met Uptons Tribon als winnaar uit de bus kwam. Marriët Smit-Hoekstra pakte voor de tweede keer vandaag de derde prijs, dit keer met Jappeloup Cooper.

Robin Bril mocht als eerste van start in de barrage en zette gelijk de winnende tijd neer. Op voorhand leek het sneller te kunnen maar het lukte niemand om de tijd van 36.06 seconden te verbeteren en dus werd Robin Bril met Uptons Tribon (v. C-Ingmar) de winnaar van de dag.

Top vijf

Marriët Smit-Hoekstra wist eerder vandaag ook al derde te worden in een 1,40m rubriek en herhaalde dit in de Poppen Scheepswerf Prijs. Jappeloup Cooper (v. Casall) springt fantastisch van de planken af maar verliest daardoor ook nog wat snelheid. Een strak gereden barrage in 36.49 seconden leverde Marriët een derde plaats op. De jonge Duitse amazone Isabelle Grandke nestelde zich met Quukske Z (v. Quasimodo Z) op de tweede plaats.

Hilde Veenstra reed net als Marriët Smit-Hoekstra bijna een thuiswedstrijd en de amazone was gebrand op de overwinning. Ze nam veel risico en Gideon Dls (v. Corland) werkte fantastisch mee. Er verscheen een vierde tijd van 36.65 seconden op de klok. Annelies Vorsselmans was goed onderweg met Montgomery (v. Monte Bellin) maar kreeg in het zicht van de haven een springfout en werd vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl