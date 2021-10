Roelofsen Horse Trucks Winter Classics start zaterdag in Mariënheem

Op zaterdag 2 oktober gaat de Roelofsen Horse Trucks Winter Classics van start in Mariënheem. Verspreid over drie maanden worden er vijf wedstrijden verreden op verschillende locaties met parcoursen van 1.30m tot en met 1.45m niveau. De competitiereeks is in 2019 opgezet met het idee om de springsport in Oost-Nederland een boost te geven. Maar paardensporters uit heel Nederland weten ondertussen hun weg te vinden naar deze wedstrijden, wat resulteert in mooi gevulde rubrieken en een aantrekkelijk prijzengeld.

Deze springtoer is redelijk uniek omdat het mogelijk maakt om op een landelijk concours deel te nemen op 1.40m en 1.45m niveau. De eerste wedstrijd is op 2 oktober in Mariënheem, gevolgd door de tweede op 30 oktober in Hellendoorn. Op 13 november is er een selectiewedstrijd in Luttenberg en de laatste wedstrijd voor de finale is op 20 november in IJsselmuiden. De finale wordt 11 december in Exloo georganiseerd.

Super Grand Prix

Tijdens de finale in Exloo wordt dit jaar de Super Grand Prix verreden op 1.45/1.50m niveau voor ruiters die minimaal aan twee selecties hebben deelgenomen. Het te verdelen prijzengeld is €13.750,-, waarvan €5000,- voor de winnaar.

Publiek is tijdens de selecties weer toegestaan met inachtneming van de 1.5 meter afstand. De wedstrijd kan ook live gevolgd worden op Horse&Country TV, welke via de meeste TV providers aangeboden wordt of anders tegen betaling via de H&C app. Voor meer informatie over het livestream programma van de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics check: https://app.horseandcountry.tv/roelofsen

Bron KNHS