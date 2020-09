Roelofsen Horsetrucks Winter Classics bijna uit de startblokken

Nog een aantal dagen en dan wordt er afgetrapt met de eerste wedstrijd van de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics. Ook dit jaar heeft Roelofsen Horsetrucks uit Raalte haar naam verbonden aan deze wedstrijdreeks. In totaal zullen er 5 wedstrijden worden verreden op verschillende locaties. Dit jaar variëren de parcoursen in hoogte van 1.30m tot en met 1.45m.

Aanstaande zaterdag 3 oktober begint het springgeweld in de Manege Bartels te Mariënheem. Net als vorig jaar zal het hoogtepunt van de dag de 1.45m VDL Stud Grote Prijs zijn. Een week later op 10 oktober zullen de ruiters afreizen naar IJsselmuiden. Later in oktober staat het concours gepland in Manege ’t Oale Spoor in Hellendoorn. De voorlaatste wedstrijd zal plaatsvinden in Luttenberg op zaterdag 14 november en de finalewedstrijd wordt verreden op 12 december bij Hippisch Centrum Exloo.

Positief ontvangen

In een korte terugblik op vorig jaar geven de ruiters aan zich te verheugen op een mooi indoor seizoen. De wedstrijden zijn vorig jaar erg positief ontvangen. Ondanks de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus is de organisatie van de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics positief over de voortgang van de evenementen.

‘Onze sport blijven uitoefenen’

“Wij dienen ons te houden aan alle maatregelen die het RIVM ons oplegt en zien hierin nog steeds genoeg mogelijkheden om de wedstrijden voort te zetten’’ laat de organisatie weten. “Samen met alle aanwezige officials en deelnemers moeten we ervoor zorgen dat de wedstrijden op een verantwoordelijke manier plaatsvinden. Alleen als iedereen meewerkt kunnen we onze sport deze winter blijven uitoefenen.’’

Live te volgen

Helaas zal er geen publiek aanwezig mogen zijn tijdens de wedstrijden, maar alle geïnteresseerden kunnen de Grote Prijs volgen via H&C TV of online via de website www.horseandcountry.tv. H&C zal alle 5 de Grote Prijzen gaan uitzenden waardoor eenieder toch kan genieten van topsport op de zaterdagavond.

Bron: Persbericht