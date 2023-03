Rogier Linssen derde in Vejer

In de 1,45 rubriek met barrage van de zondagmiddag in Andalusië is Rogier Linssen derde geworden met zijn tienjarige merrie Dancing Nini Z (v. Davidoff BB). De winst ging naar Fifty Shades of Grey (v. Cellestial) onder het zadel van de Ierse ruiter Ciaran Nallon.

Eerder op de dag klasseerden drie Nederlandse combinaties zich in de Big tour over 1,40 m. Dat waren Doron Kuipers met de KWPN-goedgekeurde hengst I Am Codex (v. Codex One) op plaats zeven, Gerco Schröder met Jaguar (v. Corporal VDL) op plaats acht en Amke Bekhuis met Condalou (v. Contendros) op plaats tien. Zij waren allen foutloos. De winst in deze rubriek was voor de Brit Nathan Bull met Milton van Vrijhern (v. Cupido).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl