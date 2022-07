Rolex GP Knokke voor Fredricson, Van der Vleuten derde

De 5* Rolex GP van Knokke is gewonnen door de Zweed Peder Fredricson met de 16-jarige H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof). Een zeer strategische rit bracht het duo 14/100 sneller aan de finish dan de als tweede geplaatste Braziliaan Bernardo Cardoso de Resende Alves met Mosito van het Hellehof (v. Elvis ter Putte). Maikel van der Vleuten en Beauville Z (v. Bustique) werden derde.

Zeven deelnemers mochten naar de barrage aan het Belgische strand zondagmiddag. Van der Vleuten was daarbij de enige Nederlander.

Verloop barrage

Cardoso de Resende Alves opende het bal vanmiddag met een snelle en foutloze ronde op Mosito van het Hellehof (v. ). De Braziliaan stuurde uitstekend en wist zijn paard ook steeds goed op te zetten voor de volgende hindernis. Het was sneller dan het eruit zag, al heeft de BWPér misschien niet de allergrootste galop. King Edward mocht als tweede onder Henrik von Eckermann direct laten zien dat het wel ietsje sneller kon. De KWPN’er raakte echter een balk halverwege en werd uiteindelijk zevende. De vos oogt wel enorm fit momenteel. Maikel van der Vleuten begon direct goed aan zijn barrageronde door wat naar rechts over de openings-steilsprong te komen. Ook een correctie naar de combinatie had het gewenste effect. Beauville kwam netjes foutloos aan de eindstreep, maar bleek na een tijdcorrectie toch een halve seconde langzamer dan de Braziliaan.

Strategisch in de laatste lijn

Christian Ahlmann mocht met Mandato van de Neerheide als vierde de ring in. De Duitser leek aanvankelijk niet het uiterste te vragen en had een beetje drift in de bocht naar hindernis drie. Mandato versnelde in het tweede gedeelte en kwam ook sneller aan de eindstreep, maar had op de laatste Rolexoxer een balk. Had Ahlmann de laatste lijn onderschat? De onnavolgbare H&M All In mocht als vijfde de barrage rijden met Peder Fredricson. De combinatie was direct al sneller op lijn van een naar twee en ook de bocht naar drie werd veel krapper genomen dan eerdere combinaties. Ook in tweede helft reed Fredricson uitstekende bochten en een veilige lijn door de combinatie. Dat betekende dat hij niks hoefde te riskeren in de laatste lijn naar de verraderlijke oxer. Dat deed hij ook niet en het was net genoeg om de leiding over te nemen.

Oxer doet het hem

Kendra Claricia Brinkop had eerder dit weekend al veel succes in Knokke. En ook op 5* niveau ging de Duitse amazone er vol voor. Haar negenjarige grootramige bruine Do It Easy (v. Vigo CC) kwam met veel snelheid en moed door het parcours en ging perfect naar combinatie. Het duo verloor geen tijd op de lijn naar de Rolex-oxer, maar die maakte wel een eind aan de droom van de winst. Biskop was 0,85 seconde sneller dan Fredricson, maar de balk viel in het zand. Laatste starter, tot genoegen van thuispubliek, was Jérôme Guéry. Vorig jaar de winnaar van deze GP. Met Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) – die vorige week nog een zwaar programma afwerkte in Aken – verloor de Belg ook geen tijd. Een spectaculaire draai naar hindernis 3 en een briljante lijn over de olijfkleurige steilsprong bracht hen dichtbij de winst. Guéry zette wél nog even aan op de laatste lijn en… zag ook de balk van de Rolex oxer vallen. Had Fredricson toch gelijk gehad met zijn veilige keuze.

Van der Vleuten beste ruiter

Naast de 75.000 euro voor zijn derde plaats in de Grote Prijs, won Maikel van der Vleuten ook de prijs voor beste ruiter van het vijfsterrentournooi in Knokke. Die bestaat uit het gebruik van een tweepaards paardenwagentje van Stephex. Verzekeringen en wegenbelasting inclusief.

Greve, Smolders en Houtzager

In het basisparcours eisten de grote Rolex driesprong en de delicate plankensteil veel slachtoffers. Ook de tijd was niet overmatig ruim. Dat ondervonden ook Willem Greve en Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek). Zij kregen een balk en een tijdfout. Harrie Smolders had vorig jaar veel pech in Knokke met Monaco, waar een val een gebroken rib opleverde. Maar ook dit jaar liep het niet soepel. Smolders mocht als laatste starten, maar Monaco (v. Cassini II) tikte al op hindernis 2 – de Audi oxer – een balk uit de lepels. Ook de laatste Rolexoxer moest het ontgelden, waardoor Smolders poging om een snelle vierfouter neer te zetten faalde. Hij eindigde net als Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) op acht strafpunten.

Uitslag