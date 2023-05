Rolex GP Windsor voor Fuchs, Explosion terug op wereldniveau

Martin Fuchs heeft de Rolex GP van Windsor gewonnen met zijn twaalfjarige ruin Conner Jei (v. Connor). De Zwitser beëindigde de barrage 4/10 sneller dan Ben Maher en Explosion W (v. Chacco-Blue) die na zo'n 10 maanden weer terug op het wereldtoneel zijn. De derde plek was voor Bertram Allen met zijn Iers gefokte Pacino Amiro (v. Pacino).

Onder de 32 combinaties die meededen aan de Grand Prix in Windsor waren geen Nederlanders dit weekend. De barrage werd door negen combinaties gereden, waarvan er uiteindelijk vijf foutloos bleven. Oostenrijker Max Kühner tekende voor de vierde plek met zijn toppaard Elektric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek), Roger Yves Bost was vijfde met Cassius Clay Vdv Z (v. Calvino).

Explosion

Explosion W was sinds Aken 2022 niet meer in de grote ring verschenen en ontbrak op het WK in Herning. Maher warmde zijn paard vorig weekend op in Opglabbeek.

Uitslag

