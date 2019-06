Rolex Grand Prix Knokke valt ten prooi aan Darragh Kenny

Darragh Kenny snelde vanmiddag in de 1,60m Rolex Grand Prix van Knokke naar de winst. In een zes-koppige barrage verwees de Ier de huidige Wereldkampioene Simone Blum naar de tweede plaats. Bertram Allen maakte de top drie compleet.

Zes combinaties wisten de lei schoon te houden in het 1,60m parcours van Vezzani Uliano. Als eerste starter in de barrage wist Marc Mcauley wat hem te doen stond. Met zijn Valentino Tuiliere (v.Diamant de Semilly) reed de Ier een voorwaartse ronde, maar met vier strafpunten en 45,25 werd Mcauley uiteindelijk zesde.

Regerend Wereldkampioene Blum

De regerend Wereldkampioene Simone Blum was met DSP Alice (v.Askari) de tweede starter in de barrage. De amazone reed geen galopsprong te veel, reed op volle snelheid door het parcours en rekende op haar scherpe Alice. Blum reed volgas door de laatste lijn, zette een foutloze ronde neer in 42,65 seconden en nam de leiding in het klassement. Margie Goldstein-Engle deed een poging Blum van haar troon te stoten en rekende op de grote maar toch wat langzame galop van haar Royce (v.Cafe au Lait). Het duo kwam foutloos door de finish in 44,60 seconden en werd daarmee vierde.

De laatste drie

Nicola Philippaerts en H&M Chilli Willi (v.Casall) begonnen gelijk in een hoog grondtempo en ook Philippaerts rekende op de grote galop van zijn hengst. Toch kon de Belg ook niet onder de tijd van Blum komen en met 45,37 eindigde Nicola als vijfde. Als voorlaatste starter deed Bertram Allen met Harley vd Bisschop (v.Dulf vd Bisschop) een ultieme poging Blum van haar troon te stoten. De Ier trok het gas los, hield zijn bochten kort en reed in beide laatste lijnen één galopsprong minder. Ook Allen kon Blum niet verslaan en moest genoegen nemen met de derde plaats.

Last but not least

Toen de laatste starter Darragh Kenny in de ring kwam, had Simone Blum nog steeds de leiding in handen. Kenny rekende op de grote galop van zijn loei voorzichtige en met veel macht springende Balou du Reventon (v.Cornet Obolensky) en dook bijna een halve seconde onder de tijd van Blum. Kenny won gisteren al de 3* Grand Prix en mag nu ook deze 1,60m 5* Grand Prix van Knokke aan zijn conto toevoegen. De Ier won vanmiddag een gloednieuwe Audi Q7 en ruim 70.000 euro.

Bron: Horses.nl