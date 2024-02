Roosje Brouwer vierde in Vejer, Guerdat wint

In Vejer de Frontera eindigde de Small tour van deze week met een Grote Prijs over 1,45 m. Maar liefst 81 combinaties stonden op de startlijst van deze rubriek, waarvan er uiteindelijk 26 in de barrage terecht kwamen. De Zwitserse topruiter Steve Guerdat won uiteindelijk de rubriek, met de tienjarige Easy Star de Talma (v. Quick Star). Voor Roosje Brouwer en Kerswin van 't Roosakker (v. Echo van 't Spieveld) was er een prachtige vierde plaats, dankzij een foutloze barrage in 31 seconden precies.

Ook Kars Bonhof had een goede dag. Met Ivoor TN (v. Eldorado vd Zeshoek) werd hij achtste, na een foutloze barrage in 31,44 seconden. Mel Thijssen was 13e met de negenjarige Chic Fou de la Bastide (v. Chessmann van de Helle) en Henk van de Pol klasseerde zich na een balkje in de barrage als 19e met No Fathers Girl (v. Verde Gaio). De barrage had zo veel deelnemers, dat er zelfs enkelen buiten de prijzen vielen.

Uitslag

Bron: Horses.nl