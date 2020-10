Routinier Hans-Dieter Dreher geeft Martin Fuchs een les barrage rijden in 2* Grand Prix Chevenez

Afgelopen weekend was Hans-Dieter Dreher te vinden in het Zwitserse Chevenez en deed hier goed mee om de prijzen. Op vrijdagavond won de Duitser al de hoofdrubriek van de dag om vervolgens op de zondag ook nog de winst voor thuisruiter Martin Fuchs weg te kapen.

Een totaal van 57 deelnemers verscheen aan de start van de 1.45m Grote Prijs waarvan er negen het schopten tot de barrage. De razendsnelle Hans-Dieter Dreher was daarin de jongere generatie de baas. De 48-jarige ruiter was met de Berlin-dochter Berlinda meer dan twee seconden sneller dan de nummer twee en mocht voorop in de ereronde.

Fuchs en Gerber twee en drie

Martin Fuchs was uiteindelijk de nummer twee. Fuchs zadelde The Sinner (v.Sanvaro) voor de GP en moest qua tijd inleveren op Dreher. De Zwitser kwam door de finish in 35.45 en was daarmee ruim twee seconden te langzaam. Karine Christen Gerber was goed voor de derde stek. De amazone kwam met Vahine de Querena (v.Manhattan de Semilly) door de finish in 44.71 en pakte de derde prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl