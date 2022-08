Rowan Willis zet 1,50m naar zijn hand op MLSJ Traverse City

Een paar uur voor aanvang van de 1,50m hoofdrubriek van de Major League Showjumping kwam Rowan Willis pas aan in Traverse City. De Australiër hoefde niet te acclimatiseren want niet veel later won hij met Blue Movie (v. Chacco-Blue) de proef na barrage. Tanner Korotkin debuteerde met Quinn 33 (v. Quidam de Revel) en won direct de 5* speed class over 1,45m.

Rowan Willis heeft een drukke week, de Australiër reist heen en weer tussen de wedstrijden in Traverse City en Chicago. Het deert de ruiter niet want gisteren stapte hij vlak na aankomst in Traverse City op zijn Blue Movie om vervolgens de hoofdrubriek van de Major League Showjumping (Amerikaanse tegenhanger van de Global Champions Tour) te winnen. Willes stuurde in de twaalf man sterke barrage de zestienjarige merrie als snelste rond in een tijd van 37,70 seconden.

‘Het paste echt bij Carrots’

“Ik heb het geluk dat ik op een van nature heel snel paard zit,” zei Willis over de AES merrie Blue Movie. “Het paste echt bij ‘Carrots’, zoals ze op stal heet, en ik kon op haar vertrouwen. Ik hoef met haar niet snel te denken. Ik moet het gewoon makkelijk houden voor haar en ze is altijd snel genoeg.”

Achter Willis werd Alex Matz tweede met Cashew CR (v. Cassini II) in 38,43 seconden. Vlak daar achter met een tijd van 38,55 seconden finishte Sydney Shulman als derde met haar nieuwe paard Narcotique vh Dingenshof (v.Harley VDL).

KWPN’ers Firewall en Bugatti

In de 5* 1,45m-rubriek direct op fouten en tijd ging de zege naar jeugdruiter Tanner Korotkin. Met zijn foutloze ronde in de tijd van 61,31 seconden pakte Korotkin al vroeg de leiding met Quinn 33 en stond die niet meer af. De Amerikaan debuteerde met de tienjarige Holsteiner van Quidam de Revel in de internationale piste. Het dichtst in de buurt kwam Alberto Michan die de tweede en derde plaats pakte met de KWPN’ers Firewall (Lexicon x Padinus) en Bugatti (Heartbreaker x Pilot).

Bron Persbericht