Rowen en Elize van de Mheen rijden vooraan mee in Samorin

Op de eerste dag in Samorin won Rowen van de Mheen de tweede plaats in het 1.35m. Hij deed dat met Hoznayo (v. Classido). Zus Elize van de Mheen werd op Dakota B (v. Calvaro) zesde in de 1.40m kwalificatie voor de Grote Prijs.

De Duitser Alexander Müller had al vroeg op Muse de Bourguignon (v. Action-Breaker) de winnende tijd van 57,92 seconden op de klokken gezet. Rowen van de Mheen was de enige die ook onder de 60 seconden bleef. Met Hoznayo werd hij in 59,28 seconden tweede.

Kwalificatie GP

In de kwalificatie voor de Grote Prijs ging de zege naar Hongarije in de persoon van Tamás Dömse met Conquistador (v. Contendros 2). Hij was in de tweede fase de snelste in 28,73 seconden. Elize van de Mheen was met een zesde plaats op de KWPN’er Dakota B de beste Nederlander. De amazone bleef in de tweede fase ook foutloos en klokte 31,17 seconden. Broer Rowen pakte met een twaalfde plaats ook nog prijzengeld mee. Hij had de Carambole-zoon Eclipse onder het zadel.

