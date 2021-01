Rowen van de Mheen 1 en 2 met Hoznayo in 3* 1,30m Oliva

Rowen van de Mheen sprong zich dit weekend in de kijker met de in Spanje gefokte Hoznayo. Hij won zaterdag in de Gold Tour de 1,30m-proef. Vanmorgen voegde de 21-jarige ruiter uit Hoevelaken er een tweede plaats aan toe. Afgelopen donderdag begon Van de Mheen ook al met een tweede plaats op de nakomeling van de Holsteiner Clasido.

Sinds januari vorig jaar heeft Rowen van de Mheen de twaalfjarige Hoznayo onder het zadel. Het paar heeft al wat goede resultaten achter hun naam staan, onder andere een derde plaats in de 1* Grote Prijs in Valencia. Dit jaar startte Van de Mheen de ruin voor het eerst weer in Oliva in de 1,30m Gold Tour.

Winst in puntenspringen

Donderdag begon het met een tweede plaats in een proef direct op tijd. Gisteren won Van de Mheen het punten springen met Hoznayo. Ze verzamelden alle 65 punten in een tijd van 54,96 seconden. Het duo liet de Fransman Olivier Perreau achter zich die met Divine de Felines (v. Calvaro) 55,21 seconden nodig had.

Tweede in 1,30m direct op tijd

Vanmorgen stond in de 1,30m Gold Tour een Tabel A direct op tijd op het programma. Rowen van de Mheen finishte foutloos in een tijd van 62,02 seconden met de Spaanse ruin. Alleen Lieven Devos was sneller met Eldorrado MVNZ (v. Cardento). De Belg had 60,94 seconden nodig.

