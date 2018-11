Rowen van de Mheen: ‘Liep toch beter dan gedacht’

De juniorencarrière van Rowen van de Mheen uit Hoevelaken is afgesloten met winst in de Grote Prijs voor junioren op Jumping de Achterhoek. De Europees kampioen van vorig jaar dook met 0,06 seconde op het nippertje onder de tijd van Pam Nieuwenhuis en dat terwijl hij na de voorlaatste sprong zichzelf nog even de tijd gunde om op de klok te kijken.

“Ik had het idee dat ik niet snel genoeg was. Ik mistte twee bochten, kon niet meer binnendoor rijden en toen keek ik in een flits hoe de tijd ervoor stond”, lacht hij. “Gelukkig had ik in het begin al een hoog

basisritme. M’n paard sprong top. Fijn dat alles bij elkaar komt en dat het dan lukt.” Derde werd de Ierse Ella Quigley. Vierde en vijfde waren Jens van der Meer en Ilse Tolboom.

Laatste schooldag

Rowen van de Mheen studeert Commerciaal Business Management en heeft morgen zijn laatste schooldag. “Studie gaat voor en ik heb wat minder kunnen rijden door stages in het buitenland, maar komend half jaar wil ik een slag maken in mijn rijden. Ik wil graag Young Riders gaan rijden. De paarden heb ik er wel voor, alleen rijtechnisch heb ik nog verbeterpunten. M’n doel is om volgend jaar aan de start te komen op het

EK Young Riders en dan niet om voor spek en bonen mee te rijden.”

Marco Kutscher

Wout-Jan van der Schans is als vaste trainer verbonden aan Stal van de Mheen, maar aan een trainingperiode bij topruiter Marco Kutscher heeft Rowen ook goede herinneringen. “Daar wil ik nog wel een maand naar terug. Hij leerde me veel, ook qua rijstijl. Echt een abnormale ruiter. Of ik zelf ook de top hoop te halen? Dat weet ik niet. Als de potentie er is, dan ga ik ervoor. Maar ik ben nog jong. Ik heb nog weleens: dit en dat had ik in het parcours beter kunnen doen. Zulke foutjes mag je op topniveau niet meer maken”, is hij kritisch. Komende weken komt hij in Parijs en Salzburg aan de start.

Bekijk hier de uitslag.

Auteur: Wendy Scholten/Jumping de Achterhoek