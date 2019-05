Rowen van de Mheen tweede in GP Bonheiden

De 1.45m Grand Prix van Bonheiden werd gewonnen door Niels Bruynseels met Holsteins Matina (v. Party Dance) en wist als enige ruiter foutloos te blijven in de barrage. De ruiter uit België kwam in een tijd van 40,10 seconden over de finish. De negentien-jarige Rowen van de Mheen was sneller, maar kreeg een balk in de barrage en finishte in een tijd van 39,30 seconden met Q Verdi (v. Verdi).

Anthony Wellens kreeg 8 strafpunten in de barrage en kwam met Domenco (v. Cornet’s Stern) in een tijd van 40,94 seconden over de finish. Het basisparcours bleek pittig te zijn, slechts 3 van de 53 ruiters kwamen foutloos over de finish.

Bekijk hier de volledige uitslag.

Bron: Horses.nl