Royale overwinning Patrick van der Schans met Graniet ES in 3* 1.30m-rubiek

In Oliva had Patrick van der Schans nog geen overwinning achter zijn naam staan. Vandaag bracht hij daar verandering door met Graniet ES (Flamenco de Semilly x Lauriston) de 3* 1.30m-proef te winnen. Van der Schans was de enige die met een foutloze ronde royaal onder de 60 seconden eindigde.

De 1.30m-rubriek direct op fouten en tijd was geen grote groep, zestien ruiters gingen van start. Tien ruiters kwamen zonder hindernis fouten rond. Patrick van der Schans was met Graniet ES in 58,62 seconden de snelste. Het fokproduct van Egbert Schep heeft z’n kwaliteiten niet van een vreemde. Hij is een halfbroer van de 1.60m-paarden Aquila HDC en Clintissima.

Achter Van der Schans werd de Zweedse Hannah Åkerblom tweede met Callias (v. Companiero). Zij had een tijd van 61,61 seconden nodig. Derde werd, in een tijd van 61,64 seconden, Alexandra Amar uit Zwitserland met Unpulsion de La Hart (v. Kashmir van Schuttershof).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl