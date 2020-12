Royale zege Dennis van den Brink in Oliva

Dennis van den Brink stuurde gisteren zijn paard Aonia Domain (v. Mylord Carthago) naar een overtuigende zege in de 1,40m-rubriek in Oliva. Hij was in de proef direct op tijd zo'n 2,5 seconden sneller dan de Belg Axel van Colen. De in Spanje succesvolle Kim Emmen werd vijfde met Warriors Glory (v. Warrior).

In de rubriek van 94 deelnemers sprong Dennis van den Brink naar de winst met zijn tienjarige Franse Aonia Domain in een tijd van 57,18 seconden. Een tijd waar niemand bij in de buurt kwam. Alleen de Belg Axel van Colen met Veyron (v. Stakkato’s Highlight) kwam nog onder 60 seconden, in 59,79 seconden werd hij tweede.

Weer prijs voor Kim Emmen

Kim Emmen die op de Spaanse toeren al heel wat prijzen heeft binnen gehaald, werd vijfde met Warriors Glory in 61,15 seconden. Emmen moest naast de top-3 ook Leonardo Medal Garcia op Rey de Gozon (v. Catoki) en Nicole Pavitt op Paris 16 (v. Don VHP Z) nog voor zich dulden.

Volg prijzen voor Oranje ruiters

Skye Morssinkhof (G-Vingino Blue), Vincent Voorn (Hatzidee PR) en Hendrik-Jan Schuttert (Good Farming HS) haalden volgprijzen binnen. Ze werden respectievelijk 13de, 15de en 19de.

Klik hier voor de uitslag.