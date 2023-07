Ruben Romp en Hanouk V in topvorm: derde in 1,45m GP-kwalificatie Valkenswaard

Ruben Romp heeft de elfjarige Hanouk V (v. Cannabis Z) heel erg goed aan het springen. Gisteren wisten ze al het 1,45m te winnen en vandaag werden ze in de kwalificatie voor de Grote Prijs derde. Ze moesten alleen snelheidsduivel Felix Hassmann en Leonie Peeters voor zich dulden.

Hassmann en de 11-jarige ruin GSI Pit Perigueux (Perigueux) tekenden voor de overwinning in het 1,45m parcours direct op tijd. De Duitser is altijd snel en dat was vandaag niet anders want de combinatie was bijna twee seconden sneller dan de nummer twee Leonie Peeters. De Belgische amazone had 72.69 seconden nodig om Tinkoucha Hero Z (v. Tinka’s Boy) naar huis te rijden.

Ruben Romp kwam gisteren nog als winnaar uit de ring en toonde vandaag opnieuw de kwaliteiten van zijn Cannabis Z-dochter. In een tijd van 73.02 seconden werd de combinatie derde. Ook Henk van de Pol deed goede zaken. Hij reed B Captain Norman (v. Bolero Ex Cayman) naar de zesde plaats en wist nipt voor wout-Jan van der Schans met Jager (v. Numero Uno) te blijven.

Felix Hassmann. Foto: Tops International Arena

Uitslag

Bron: Horses.nl